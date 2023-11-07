Канадский миллионер построил 99 домов для бездомных

В мире еще есть люди, которые готовы поделиться своим богатством с нуждающимися. Так, Марсель Лебрун выступил с замечательной инициативой по решению проблемы бездомных, построив 99 домиков в своем родном городе.
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