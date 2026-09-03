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Татар-информ

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Водителя Geely, насмерть сбившего мужчину на тротуаре в Челнах, взяли под стражу

Водителя Geely, насмерть сбившего мужчину на тротуаре в Челнах, взяли под стражу

Водителя взяли под стражу Фото-скриншот: © МВД по РТ 35-летнего водителя Geely Coolray, насмерть сбившего на тротуаре в Набережных Челнах 65-летнего мужчину, заключили под стражу.

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