Суд арестовал советника мэра Красноярска Арутюняна по подозрению в коррупции

Советника мэра Красноярска Артура Арутюняна арестовали по подозрению в превышении должностных полномочий после попытки незаконно расторгнуть договоры купли-продажи муниципального имущества с победителем аукциона.
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