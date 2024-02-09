Ограничение движения по южноуральским трассам продлили

В Челябинской области продлили ограничение движения по двум магистралям. Как уже сообщал «Новый День», в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями (обильные осадки в виде снега, сильного ветра, метели) сегодня, 9 февраля, было введено временное ограничение движения на участках федеральной трассы М-5 с 1549 по 1779 километр, а также автомобильной дороги «Кизильское-Бреды-Мариинский-граница Казахстана» с 57 по 130 километр до 12:00.