Трамп лучше Байдена справится с экономикой и миграцией, считают в США

Большее число граждан США считают, что экс-президент и кандидат на пост главы государства Дональд Трамп лучше, чем действующий лидер Джо Байден, справится с экономикой и ситуацией с миграцией из Мексики, свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом ABC News совместно с Ipsos.