Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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В Смоленске вновь перенесли шествие в исторических костюмах

В Смоленске вновь перенесли шествие в исторических костюмах

Фестиваль исторического костюма «Возрождение Эпох» перенесли на новую дату. В связи с загруженностью площадки мероприятие переносится на 13 сентября, сообщили организаторы.

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