Для чистоты понимания. Как у Трампа видят условия замирения Украины и России

В своем активно обсуждаемом в соцсетях интервью американскому правому протрампистскому ресурсу Breitbart News спцпосланец Трампа Стивен Уиткофф еще раз проговорил выдвигаемые американцами условия замирения Украины и России, которые, наверняка, снова будут фигурировать в обсуждениях этой темы и проталкиваться Белым домом.
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