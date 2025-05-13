Для чистоты понимания. Как у Трампа видят условия замирения Украины и России

В своем активно обсуждаемом в соцсетях интервью американскому правому протрампистскому ресурсу Breitbart News спцпосланец Трампа Стивен Уиткофф еще раз проговорил выдвигаемые американцами условия замирения Украины и России, которые, наверняка, снова будут фигурировать в обсуждениях этой темы и проталкиваться Белым домом.