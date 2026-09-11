U.S. Diesel Prices Top $6 a Gallon for First Time Ever

The national average price for diesel fuel in the United States topped $6 per gallon for the first time this Thursday, adding to already considerable pain at the pump ahead of the November midterm elections.
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