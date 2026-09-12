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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Крайдер интересен «Бостону». Форвард стал свободным агентом после расторжения контракта с «Анахаймом»

«Бостон» проявляет интерес к нападающему Крису Крайдеру . 35-летний форвард вышел на рынок свободных агентов после того, как хоккеист прошел драфт отказов , на который его поместил « Анахайм ».

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