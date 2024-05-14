Тепло возвращается: в Петербурге 14 мая будет плюс 17 градусов

И без осадков Петербург 14 мая будет ощущать влияние северной периферии обширного барического максимума, и вместе с западными потоками в атмосфере в регион начнётся более активное поступление тёплых воздушных масс.
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