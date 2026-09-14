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Спасатели Подмосковья за сутки вывели из леса двух заблудившихся грибников

Спасатели Подмосковья за сутки вывели из леса двух заблудившихся грибников

Двух пенсионеров, заблудившихся в лесу, спасатели нашли в Волоколамском округе 11 сентября. Оба мужчины отправились за грибами и не смогли самостоятельно выбраться.

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