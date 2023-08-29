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Хиллис пройдет просмотр в «Детройте». У экс-форварда системы «Монреаля» 52 очка в 48 матчах в ECHL в прошлом сезоне

У 23-летнего игрока летом истек срок действия контракта новичка.  В прошлом сезоне 66-й номер драфта НХЛ-2018 был обменян из «Монреаля» (1 матч в НХЛ в сезоне-2021/22) в «Чикаго».

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