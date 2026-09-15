Четыре человека пострадали в ДТП в Можге

Можга. Удмуртия. Авария с четырьмя пострадавшими произошла в Можге 14 сентября. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
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