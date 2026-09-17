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Мировое обозрение

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Путин заявил о соответствии экономической динамике в РФ ожиданиям

Путин заявил о соответствии экономической динамике в РФ ожиданиям

Владимир Путин оценил текущее состояние российской экономики как соответствующее прогнозам. Об этом глава государства заявил в ходе совещания по экономическим вопросам, открывая встречу с представителями правительства и администрации.

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