Эндокринолог перечислила признаки скрытого сахарного диабета

Чрезмерный аппетит, а также набор веса или похудение могут указывать на скрытый сахарный диабет. Об этих и других признаках заболевания 24 ноября рассказала врач-эндокринолог НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава России Марина Максимова.
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