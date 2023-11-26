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«Лос-Анджелес» выиграл 5-й матч подряд и идет 2-м на Западе

«Лос-Анджелес» выиграл 5-й матч подряд и идет 2-м на Западе

«Лос-Анджелес» победил «Монреаль» (4:0) в чемпионате НХЛ. «Кингс» выиграли 5-й матч подряд и после 19 игр с 29 очками занимают 2-е место в таблице Западной конференции.

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