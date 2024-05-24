Поворот в деле генерала Попова: Как на деле выглядят "2000 тонн металлоконструкций"?

По версии следствия, арестованный генерал-майор Иван Попов связан с хищением двух тысяч тонн металлоконструкций, предназначенных для строительства инженерных сооружений и проходит по статье "мошенничество в особо крупном размере".
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