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Царьград

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Недострой на Лиговском стал притоном для бездомных в Петербурге

Недострой на Лиговском стал притоном для бездомных в Петербурге

Недостроенное здание на Лиговском проспекте в Петербурге, где ранее планировали возвести апарт-отель, стало местом ночных сборищ бездомных и распития алкоголя.

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