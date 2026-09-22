Недострой на Лиговском стал притоном для бездомных в Петербурге

Недостроенное здание на Лиговском проспекте в Петербурге, где ранее планировали возвести апарт-отель, стало местом ночных сборищ бездомных и распития алкоголя.
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