«Ведомости»: миллиардер Фридман направил иск к Люксембургу на $16 млрд

Бизнесмен-миллиардер из России Михаил Фридман подал на Люксембург иск в Международный арбитражный центр в Гонконге с требованием заплатить ему 16 миллиардов долларов — в такую стоимость он оценивает общую сумму своих активов, подвергнутых заморозке в государстве.