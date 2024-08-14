«Ведомости»: миллиардер Фридман направил иск к Люксембургу на $16 млрд

Бизнесмен-миллиардер из России Михаил Фридман подал на Люксембург иск в Международный арбитражный центр в Гонконге с требованием заплатить ему 16 миллиардов долларов — в такую стоимость он оценивает общую сумму своих активов, подвергнутых заморозке в государстве.
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