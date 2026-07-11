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Elliott Investment Management скупает акции ИТ-компании CCC Intelligent Solutions на фоне грядущей продажи бизнеса

Elliott Investment Management скупает акции ИТ-компании CCC Intelligent Solutions на фоне грядущей продажи бизнеса

Инвестиционная группа Elliott Investment Management, известная своей жесткой тактикой акционерного активизма на мировых рынках капитала, аккумулировала крупный пакет акций американского разработчика облачного программного обеспечения CCC Intelligent Solutions.

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