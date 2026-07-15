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Разрушить детскую иллюзию: почему старые киношедевры из 1980-х лучше оставить в воспоминаниях

Разрушить детскую иллюзию: почему старые киношедевры из 1980-х лучше оставить в воспоминаниях

У каждого человека есть свои сокровенные воспоминания, которые хочется сберечь в первозданном виде. Для меня таким периодом стало начало 1980-х годов — время, когда просмотр кино был не делом одного клика, а долгожданным событием.

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