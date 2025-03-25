В России высказались о картине с горящим Кремлем в кабинете Зеленского

В России прокомментировали появление картины с пламенным Кремлем в офисе Владимира Зеленского. Заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что наличие такого изображения в кабинете президента говорит о его ограниченном интеллекте.
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