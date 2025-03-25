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В России высказались о картине с горящим Кремлем в кабинете Зеленского

В России высказались о картине с горящим Кремлем в кабинете Зеленского

В России прокомментировали появление картины с пламенным Кремлем в офисе Владимира Зеленского. Заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что наличие такого изображения в кабинете президента говорит о его ограниченном интеллекте.

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Комментарии
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Вик Норд
Вы представляете картину с горящим Кремлём,не имея на физической возможности,Мы не рисуем горящий Киев,хотя реально имеем возможность стереть его с лица Земли...,понимаете разницу между хохлами,и русскими?
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7 час.
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