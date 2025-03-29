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Закон, порядок, государство

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В порту Ченнаи Республики Индия стартовало российско-индийское военно-морское учение «Индра Нэви-2025»

В порту Ченнаи Республики Индия стартовало российско-индийское военно-морское учение «Индра Нэви-2025»

Старший отряда кораблей ВМФ России капитан 1 ранга Алексей Анциферов отметил, что эти учения являются возможностью проверить готовность к совместной работе и решению задач в море.

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