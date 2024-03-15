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Закон, порядок, государство

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В Запорожской области полицейский-кинолог со служебной собакой нашел без вести пропавшую пенсионерку

В Запорожской области полицейский-кинолог со служебной собакой нашел без вести пропавшую пенсионерку

«В дежурную часть Управления МВД России «Мелитопольское» поступило сообщение о том, что в селе Новгородковка Мелитопольского района Запорожской области пропала без вести 72-летняя пенсионерка.

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Комментарии
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Олег Самойлов
Хорошая дрессировка собаки. По населенному пункту работать достаточно сложно.
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10 час.

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