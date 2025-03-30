Как землетрясение в Азии повлияет на туризм и кто поможет тем, кто рискнул отправиться в отпуск

В Юго-Восточной Азии 28 марта произошло мощное землетрясение, унесшее жизни более 1700 человек. Основной удар стихии пришелся на Мьянму — эпицентр землетрясения находился всего в 16 километрах от Мандалая, крупного города с полуторамиллионным населением.