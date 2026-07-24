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Царьград

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ЦИК исключила Альберта Селимова из списка кандидатов "Новых людей"

ЦИК исключила Альберта Селимова из списка кандидатов "Новых людей"

ЦИК РФ исключила Альберта Селимова из списка кандидатов партии "Новые люди" на выборах в Госдуму, оставив в нем 296 человек.

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