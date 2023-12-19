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Врач рассказала, как предотвратить "синдром праздничного сердца" на Новый год

Врач рассказала, как предотвратить "синдром праздничного сердца" на Новый год

Главный терапевт Министерства здравоохранения России, академик РАН, доктор медицинских наук Оксана Драпкина в своем Телеграм-канале рассказала, как сберечь здоровье и фигуру в период новогодних праздников .

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