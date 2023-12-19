Врач рассказала, как предотвратить "синдром праздничного сердца" на Новый год

Главный терапевт Министерства здравоохранения России, академик РАН, доктор медицинских наук Оксана Драпкина в своем Телеграм-канале рассказала, как сберечь здоровье и фигуру в период новогодних праздников .
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