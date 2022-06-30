Новая сторублевка не скоро станет доступной

Новая сторублевка не скоро станет доступной

ЦБ РФ представил модернизированную купюру номиналом 100 рублей, изменил цветовое оформление и достопримечательности, размещённые на банкноте.

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