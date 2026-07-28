России понадобились кузнецы

Количество вакансий для кузнецов в первом полугодии в России увеличилось на 141 процент по сравнению с тем же периодом прошлого года, а работодатели в среднем предлагают кандидатам почти 131 тысячу рублей в месяц.
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