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России понадобились кузнецы

России понадобились кузнецы

Количество вакансий для кузнецов в первом полугодии в России увеличилось на 141 процент по сравнению с тем же периодом прошлого года, а работодатели в среднем предлагают кандидатам почти 131 тысячу рублей в месяц.

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