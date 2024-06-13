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Путин анонсировал указ о главных направлениях научно-технического развития

Путин анонсировал указ о главных направлениях научно-технического развития

Президент России Владимир Путин во время заседания Совета по науке и образованию в подмосковной Дубне объявил о предстоящем подписании указа, который утвердит ключевые направления научно-технологического развития страны.

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