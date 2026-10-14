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Царьград

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США продолжают передавать разведданные Украине, сообщил Андрей Сибига

США продолжают передавать разведданные Украине, сообщил Андрей Сибига

Глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что Украина продолжает получать разведывательные данные от США, несмотря на задержку с объявлением воздушной тревоги в Киеве.

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