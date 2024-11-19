Дальнобойные удары: Запад продолжает игру на нервах России

В своей недавней статье «Дональд Трамп – Владимир Путин: разговор, которого не было», я, помнится, предположил, что в ближайшие месяцы мировое информационное пространство будет просто переполнено разнообразными «вбросами» и дутыми «сенсациями», имеющими своей целью прощупывание глубины и прочности «красных линий» Кремля и проверку его реакций на те или иные значимые изменения в действиях Запада на украинском направлении.