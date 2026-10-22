MercedesБывший спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко считает, что Джордж Рассел может больше не получить шанса побороться за чемпионский титул после того, как его напарник по Mercedes Кими Антонелли перехватил лидерство в команде.
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