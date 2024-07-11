В Крыму участились случаи нападения лис на людей: как не стать жертвой дикого зверя и не заразиться бешенством

В частности, в Ленинском районе лисы нападают на подкармливающих их отдыхающих. В ПОПУЛЯЦИИ ВСЁ СТАБИЛЬНО Недавно только за сутки зафиксировано 10 случаев нападения лис на туристов на побережье Караларского парка.
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