Доктор раскрыл влияние соевых продуктов на эрекцию

Образ жизни в целом и питание в частности влияют на мужское сексуальное здоровье, рассказал доктор медицинских наук, руководитель урологической клиники «Европейский Медицинский Центр», эксперт сообщества UmetEXPERTS Николай Григорьев.
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