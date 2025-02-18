"Змеиный" камень: целебные свойства шунгита, о которых мало кто знает

Global Look Press/Galina Barbieri Шунгит – без преувеличения уникальный камень. Добывают его только в Карелии, а используют в строительстве, металлургии, при производстве автомобильных шин и одноразовой посуды, а также для очистки воды.
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