Общегородской субботник проходит в Нижнем Новгороде

Традиционный общегородской субботник проходит во всех районах Нижнего Новгорода 20 апреля. В нем участвуют самые активные и неравнодушные нижегородцы, коллективы предприятий, члены ТОСов, молодёжные организации, волонтёры, коммунальщики, ТСЖ и ДУКи.