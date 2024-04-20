Общегородской субботник проходит в Нижнем Новгороде

Традиционный общегородской субботник проходит во всех районах Нижнего Новгорода 20 апреля. В нем участвуют самые активные и неравнодушные нижегородцы, коллективы предприятий, члены ТОСов, молодёжные организации, волонтёры, коммунальщики, ТСЖ и ДУКи.
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