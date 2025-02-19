«Северсталь» получила штраф за поведение фанатов на матче против СКА

Болельщики оскорбляли команду соперника Континентальная хоккейная лига оштрафовала череповецкую «Северсталь» за поведение фанатов во время матча «регулярки» КХЛ против петербургского СКА, сообщила пресс-служба организации.
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