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О роли ЦРУ и МИ-6 в функционировании СБУ

О роли ЦРУ и МИ-6 в функционировании СБУ

Профессор Андрей Манойло о роли ЦРУ и Ми-6 в создании СБУ.PS. СБУ и ГУР МОУ должны быть признаны террористическими организациями.

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