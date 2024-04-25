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Объяснено, как банки могут уберечь пенсионеров от обмана с кредитам

Генеральная прокуратура стала чаще привлекать к ответственности банки за «сиюминутные» кредиты пенсионерам, которые они оформляют под давлением мошенников, заявил на этой неделе первый заместитель генпрокурора России Анатолий Разинкин.

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