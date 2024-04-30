Штраф и запрет выезда за границу: актер Никита Кологривый столкнулся с новыми проблемами

Не проходит ни одного месяца, чтобы Никита Кологривый не стал героем какого-либо скандала. Судя по всему, актер решил построить такое амплуа дебошира-негодяя, чтобы привлекать к себе внимание общественности.
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