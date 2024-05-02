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В Самаре рассматривают возможность проведения фестиваля пива

В Самаре рассматривают возможность проведения фестиваля пива

Вопрос организации мероприятия обсуждается в министерстве экономического развития региона.В настоящий момент на территории Самарской области уже есть различные фестивали, которые привлекают туристов из других регионов.

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