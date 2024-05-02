В Самаре рассматривают возможность проведения фестиваля пива

Вопрос организации мероприятия обсуждается в министерстве экономического развития региона.В настоящий момент на территории Самарской области уже есть различные фестивали, которые привлекают туристов из других регионов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии