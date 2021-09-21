Доказательство того, что в нынешней колбасе мяса нет

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕБизнес и финансыДоказательство того, что в нынешней колбасе мяса нет автор - Советский патриот Любой разумный человек давно понял, что в нынешней колбасе мясо найти довольно сложно.Вернуться к статье235НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир УшкалУ этих идиотов только цена натуральная. КАК ЖЕ бараны думают?GGarryне верьте фейкометам.....эту фотку он сам сделал....можете проверить это в гугл поискеBoris MaxКатегорически, законодательно, под жёстким контролем заставить производителей продукты готовить по ГоСТУ СССР 70х готов. И надо организовывать министерство образования цен! Ограничит накрутку цен....GGarryпаренек, ты обыкновенный ПИЗДОБОЛ- фейкомет. Твое фото Гугл НИГДЕ НЕ НАХОДИТ....ты его сам сделал, шлецик поцоватыйGGarryПридурок, а что это в твоем опросе не графы о том что в колбасе ЕСТЬ МЯСО???? ты тут всех за тупых лохов держишь?ИринаПрямо засада какая-то с колбасой, в СССР народ говорил, что она вся из туалетной бумаги, несмотря на все ГОСТы(наверное, по этой причине бумага была страшным дефицитом), сейчас бумага разных сортов в наличии, из чего же делают колбасу? Автор, расследование по составу колбасы - в студиюИИринаДа антисоветских мифов было и есть "воз и маленькая тележка " НО есть и логика и здравый смысл . Откуда могло взяться изобилие мяса и мясо-колбасных изделий ,если "эффективные собственники " только недавно доковыляли до уровня производства мяса в РСФСР ,да и то за счет производства курятины ?ВИвиктор ивановиз использованойKонь в пальто Конь"Я люблю чеснок - он пахнет колбасой". Высказывание ребёнка из книги Корнея Чуковского"От 2-х до 5-ти".Kонь в пальто КоньKонь в пальто КоньАвтор брешет, как сивый мерин!Kонь в пальто КоньВрать теперь уже не получится! И в убогий совок возврата нет!Николай ПетровАлексейА я свинину и говядину ем без мяса по ГОСТУ-2598-36 годаАлексейА я свинину и говядину ем без мяса по ГОСТУ-2598-36 годаИрина СенинаКак-то несколько лет назад отдыхали на турбазе. Хозяева турбазы для счвадьбы купили козу с козлятами. После свадьбы козам отдали объедки, в том числе и колбасу. Козы жрали эту колбасу с большим удовольствием. Причем, колбаса была недешевая. Либо козы - плотоядные животные, либо в колбасе одна соя, без мяса.АлексейЯ пришел на турбазу после свадьбы и хозяева угостили меня рагу . Мяса там не было совсем, только козлятина.Иван НаблюдательНу, правильно, потому что козлятина - это овощи. Или фрукты.Kонь в пальто КоньСказочница, козы едят мясо, да ещё как!Kонь в пальто Коньhttps://www.youtube.com/watch?v=pdtPMgN9vtcanatoliyДавно знаю ,что это так .Но скажу жестоко .Нам это не важно ,а важно как это выглядит и как этого всего много .Дело ведь не только в колбасе ? Нас подсаживают как говорится на бренд ,это касается многих товаров и потом мы платим не за то дерьмо ,что там находится ,а за бренд.Вот и с колбасой также .Красиво выглядит и даже пахнет .Но это пахнет не мясо ,а химия что б вы знали.А для проверки берём нарезанные колечки красивой колбаски и ложим под лучи солнца .Думаю после того как у неё появится не слишком красивый вид ,аппетит напрочь отобьёт и кушать её расхочется. Интересно ? Почему раньше сбой возвращали ,а сейчас забирают ,чуть не с кулаками ? Куда идут хвосты и хрящи ? Вот вам и ответ.Только ничего уже изменить нельзя .Кишка у нас тонка воевать с Капиталистами.Kонь в пальто КоньРЕН ТВ насмотрелся?АлексейМне бабушка говорила-"Самая лучшая колбаса это мешок с деньгами".........Комментировать
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