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Доказательство того, что в нынешней колбасе мяса нет

Доказательство того, что в нынешней колбасе мяса нет

автор - Советский патриот Любой разумный человек давно понял, что в нынешней колбасе мясо найти довольно сложно.

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Владимир Ушкал
У этих идиотов только цена натуральная. КАК ЖЕ бараны думают?
Garry
не верьте фейкометам.....эту фотку он сам сделал....можете проверить это в гугл поиске
Boris Max
Категорически, законодательно, под жёстким контролем заставить производителей продукты готовить по ГоСТУ СССР 70х готов. И надо организовывать министерство образования цен! Ограничит накрутку цен....
Garry
паренек, ты обыкновенный ПИЗДОБОЛ- фейкомет. Твое фото Гугл НИГДЕ НЕ НАХОДИТ....ты его сам сделал, шлецик поцоватый
Garry
Придурок, а что это в твоем опросе не графы о том что в колбасе ЕСТЬ МЯСО???? ты тут всех за тупых лохов держишь?
Ирина
Прямо засада какая-то с колбасой, в СССР народ говорил, что она вся из туалетной бумаги, несмотря на все ГОСТы(наверное, по этой причине бумага была страшным дефицитом), сейчас бумага разных сортов в наличии, из чего же делают колбасу? Автор, расследование по составу колбасы - в студию
Ирина
Да антисоветских мифов было и есть "воз и маленькая тележка " НО есть и логика и здравый смысл . Откуда могло взяться изобилие мяса и мясо-колбасных изделий ,если "эффективные собственники " только недавно доковыляли до уровня производства мяса в РСФСР ,да и то за счет производства курятины ?
виктор иванов
из использованой
Kонь в пальто Конь
"Я люблю чеснок - он пахнет колбасой". Высказывание ребёнка из книги Корнея Чуковского"От 2-х до 5-ти".
Kонь в пальто Конь
Kонь в пальто Конь
Автор брешет, как сивый мерин!
Kонь в пальто Конь
Врать теперь уже не получится! И в убогий совок возврата нет!
Николай Петров
Алексей
А я свинину и говядину ем без мяса по ГОСТУ-2598-36 года
Алексей
А я свинину и говядину ем без мяса по ГОСТУ-2598-36 года
Ирина Сенина
Как-то несколько лет назад отдыхали на турбазе. Хозяева турбазы для счвадьбы купили козу с козлятами. После свадьбы козам отдали объедки, в том числе и колбасу. Козы жрали эту колбасу с большим удовольствием. Причем, колбаса была недешевая. Либо козы - плотоядные животные, либо в колбасе одна соя, без мяса.
Алексей
Я пришел на турбазу после свадьбы и хозяева угостили меня рагу . Мяса там не было совсем, только козлятина.
Иван Наблюдатель
Ну, правильно, потому что козлятина - это овощи. Или фрукты.
Kонь в пальто Конь
Сказочница, козы едят мясо, да ещё как!
Kонь в пальто Конь
https://www.youtube.com/watch?v=pdtPMgN9vtc
anatoliy
Давно знаю ,что это так .Но скажу жестоко .Нам это не важно ,а важно как это выглядит и как этого всего много .Дело ведь не только в колбасе ? Нас подсаживают как говорится на бренд ,это касается многих товаров и потом мы платим не за то дерьмо ,что там находится ,а за бренд.Вот и с колбасой также .Красиво выглядит и даже пахнет .Но это пахнет не мясо ,а химия что б вы знали.А для проверки берём нарезанные колечки красивой колбаски и ложим под лучи солнца .Думаю после того как у неё появится не слишком красивый вид ,аппетит напрочь отобьёт и кушать её расхочется. Интересно ? Почему раньше сбой возвращали ,а сейчас забирают ,чуть не с кулаками ? Куда идут хвосты и хрящи ? Вот вам и ответ.Только ничего уже изменить нельзя .Кишка у нас тонка воевать с Капиталистами.
Kонь в пальто Конь
РЕН ТВ насмотрелся?
Алексей
Мне бабушка говорила-"Самая лучшая колбаса это мешок с деньгами".........

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