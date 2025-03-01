Депутат Аксаков объяснил, против каких мошеннических схем действует кредитный самозапрет

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Председатель Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков рассказал «Татар-информу», от каких видов кредитного мошенничества может оградить самозапрет на кредиты.
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