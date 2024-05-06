По факту стрельбы в калужской деревне возбуждено уголовное дело

Ранее «Калужские новости» сообщали о стрельбе, произошедшей в деревне Мстихино на минувших выходных. Прокуратура Калужской области сообщает о возбуждении уголовного делаРанее «Калужские новости» сообщали о стрельбе, произошедшей в деревне Мстихино на минувших выходных.
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