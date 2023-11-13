Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

48 966 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вовладар Даров
    Шварценеггер уже не тот, восстания машин не будет!Шевченко: Залужны...
  • leonid
    Статья о Василии Березуцком,  вместо  Лесина. Куда смотрят те, которые публикуют.  Наверное, были выпивши.  Да ещё фо...Российский футбол...
  • Betahon
    Славно!...«РВ»: ВС РФ прорв...

«Шерлок Холмс» Василий Ливанов резко высказался о Галкине, Слепакове и Шаце

«Шерлок Холмс» Василий Ливанов резко высказался о Галкине, Слепакове и Шаце

Народный артист РСФСР Василий Ливанов знаком каждому по экранному образу Шерлока Холмса, которого он сыграл в цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» режиссера Игоря Масленникова по произведениям английского писателя Артура Конана Дойла.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх