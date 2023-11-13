«Шерлок Холмс» Василий Ливанов резко высказался о Галкине, Слепакове и Шаце

Народный артист РСФСР Василий Ливанов знаком каждому по экранному образу Шерлока Холмса, которого он сыграл в цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» режиссера Игоря Масленникова по произведениям английского писателя Артура Конана Дойла.
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