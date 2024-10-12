Пенсионерка погибла под колесами иномарки в Ангарске

Инцидент произошел в пятницу вечером на Ленинградском проспекте. 21-летний водитель Toyota Caldina, двигаясь в сторону улицы Социалистическая, наехал на 74-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте, сообщает Госавтоинспекция по региону.