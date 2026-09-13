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Мареска: «Красная карточка Фодена — это красная. Но в том же эпизоде красную должен был получить и Фернандеш»

Мареска: «Красная карточка Фодена — это красная. Но в том же эпизоде красную должен был получить и Фернандеш»

Главный тренер «Манчестер Сити» Энцо Мареска высказался об удалении полузащитника Фила Фодена в матче 4-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (1:0).

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