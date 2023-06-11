smi.today

4 386 подписчиков

АвтоВАЗ начал проверку дилеров после информации о повышении цен на Lada Vesta

АвтоВАЗ начал проверку дилеров после информации о повышении цен на Lada Vesta

Российский АвтоВАЗ после публикаций о необоснованном повышении цен на Lada Vesta NG начал проверку в отношении трех дилерских центров в Москве.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх