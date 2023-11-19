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Вести Севастополь

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Какой квартал на Большой морской в Севастополе считался самым красивым

В 2024 году исполнится 70 лет, как завершился первый этап послевоенного восстановления Севастополя. За 10 лет строители возвели 700 тысяч квадратных метров жилья — на 100 тысяч больше, чем было в городе до Великой Отечественной войны.

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